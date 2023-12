Payet - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 08/12/2023 14:37

Rio - A temporada de 2023 acabou para o Vasco que conseguiu se livrar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o elenco de férias, o meia Payet foi flagrado por torcedores vascaínos correndo na rua para manter sua forma física durante o período sem treinamentos e partidas. Veja o vídeo:

Simplesmente Dimitri Payet fazendo um cardio trajado de Vasco e sendo tietado por vascaínos na rua.



O HOMEM TÁ QUERENDO DEMAIS! pic.twitter.com/aM9IRXzUEH — NewsColina (@newscolina) December 8, 2023

Payet foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, em São Januário, na última quarta (6). O francês ficou em campo até os 19 minutos da etapa final e deu lugar a Serginho, autor do gol que garantiu manutenção do Cruz-Maltino na elite do futebol brasileiro.

Desde agosto no Vasco, o camisa 10 chegou ao clube após um período de três meses sem entrar em campo. O meio-campista demorou a entrar em forma, mas seu profissionalismo e comprometimento sempre foi elogiado pela comissão técnica.

Dimitri Payet fez 17 jogos pelo Vasco, sete deles como titular. Com a camisa do Gigante da Colina, o francês marcou dois gols.