CEO do Vascão, Lúcio Barbosa será um dos responsáveis por contratar reforços de peso pro elencoMatheus Lima/Vasco

Publicado 08/12/2023 09:30

Rio - Com a permanência na Série A, o Vasco passa a focar na temporada de 2023. De acordo com informações do portal "GE", a 777 Partners irá fazer um investimento maior para o que o clube carioca tenha condições de montar um departamento de futebol e um elenco competitivo na próxima temporada. O aporte será de R$ 270 milhões.

O investimento estava previsto em contrato, porém, um rebaixamento provavelmente mudaria os planos, já que não faria sentido realizar o maior investimento da parceria com o Vasco na Série B. Em 2023, o Cruz-Maltino recebeu um aporte de R$ 110 milhões para a montagem do elenco.

Para a próxima temporada, o objetivo do Vasco é buscar uma posição no Brasileiro melhor que a deste ano. A ideia é a manutenção da comissão técnica comandada por Ramón Díaz e contratar jogadores que tragam peso para disputar títulos na próxima temporada. Ao contrário deste ano, o clube não vai precisar passar por uma reformulação completa.