Carlos Brazil foi demitido da SAF do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/12/2023 17:50

Rio - Reformulando seu departamento de futebol após a campanha no Campeonato Brasileiro, o Vasco, após as saídas de Paulo Bracks e Abel Braga, comunicou mais mudanças na estrutura do clube. Gerente Executivo de Futebol de Base e figura importante no Cruz-Maltino, Carlos Brazil foi mais um demitido pela SAF comandada pela empresa estadunidense 777 Partners.

Brazil tinha função importante no clube trabalhando como gerente de transição dos jovens para o time profissional, mas há havia ocupado o cargo de Diretor de Futebol do Vasco em 2022, quando o clube disputava a Série B do Brasileirão. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Junto com Carlos Brazil também deixaram a esturutura do profissional do Vasco Fabiano Lunz, Gerente de Futebol, e Gabriel Ferreira, Gerente Administrativo.

Outros três profissionais das categorias de base também foram demitidos pela 777: Carlos Eduardo Borges, Coordenador de Futebol de Base, Celso Martins, Coordenador Metodológico de Futebol de Base e Marcos Antônio da Silva - Coordenador de Futebol de Base.