Publicado 08/12/2023 16:37

Luis Suárez se despediu da torcida do Grêmio nesta sexta-feira (8), pouco antes de deixar o Brasil. Em quase um ano de futebol brasileiro, o uruguaio fez história com gols e assistências que ajudaram o tricolor gaúcho a conquistar um título estadual e o vice do Brasileirão em 2023. Apesar de todo o sucesso, a passagem do camisa 9 do país por pouco não foi abreviada. Em entrevista à "Rádio Gaúcha", o técnico gremista Renato Portaluppi revelou que Suárez cogitou a possibilidade de se aposentar.



"Todo mundo falou alguma coisa e todo mundo teve razão. Aconteceu tudo o que foi falado. Eu, como treinador, estava no meio dessa novela mexicana. Tinha que conversar com o jogador, com a diretoria. Tinha esse problema que ele queria parar pelo problema do joelho e teve o problema do clube de Miami. Naquele momento, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tudo falado foi verdade", comentou o treinador.

Renato Gaúcho contou que o uruguaio recebeu uma proposta para jogar no Inter Miami - time de Lionel Messi - e celebrou com a decisão do atacante em seguir até o final da temporada.

"Ainda bem que tivemos um final feliz. Ele tinha essa proposta (do Inter Miami), mas ao mesmo tempo queria parar pelo problema do joelho. E tinha também o problema de quebrar o contrato com o Grêmio, não podia ir embora daqui para jogar em Miami. O Suárez cedeu, o clube cedeu e tivemos um final feliz", finalizou.

Aos 36 anos, Luis Suárez foi o grande protagonista do Grêmio em 2023. O atacante marcou 29 gols e deu 17 assistências em 55 jogos na temporada.