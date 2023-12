Jorge Sampaoli foi demitido do Flamengo em setembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Jorge Sampaoli foi demitido do Flamengo em setembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/12/2023 21:24 | Atualizado 08/12/2023 21:24

França - Após demitir o técnico demitir o técnico Fabio Grosso, John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, avançou pela contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli, ex-Flamengo, para o Lyon, da França, outro clube de seu portfólio na Eagle Football. As informações são do diário "Olé", da Argentina.

De acordo com a publicação, Sampaoli já acompanha as partidas do lanterna do Campeonato Francês e se prepara para assumir a equipe. A cúpula de futebol do Lyon está otimista por um desfecho positivo.

Esta seria a quarta passagem de Jorge Sampaoli pelo futebol europeu. O técnico já trabalhou no Sevilla em duas oportunidades e também no Olympique de Marselha, outro clube francês. O argentino, que já comandou as seleções chilena e argentina, está sem clube desde que foi demitido do Flamengo, em setembro deste ano.