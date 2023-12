Troféu da Copa do Mundo Feminina foi entregue em 2023 à Espanha. Próxima edição será em 2027 - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu da Copa do Mundo Feminina foi entregue em 2023 à Espanha. Próxima edição será em 2027Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/12/2023 18:14

Duas candidaturas conjuntas oficializaram nesta sexta-feira (8) participação no processo para a escolha da sede da próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027. O Brasil, até então, era o único candidato, mas ganhou a concorrência no último dia de prazo para as inscrições na Fifa.



Além dos brasileiros, Alemanha, Bélgica e Holanda também pretendem receber em conjunto o torneio, assim como Estados Unidos e México. A Fifa pretende anunciar o vencedor em maio de 2024.



Americanos e mexicanos tentam emendar o evento feminino um ano após receberem a Copa do Mundo masculina, e prometem utilizar toda a infraestrutura e protocolos que serão utilizados em 2026. Já a candidatura conjunta de alemães, belgas e holandeses prometem um torneio "impacto e qualidade sem precedentes".