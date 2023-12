Griezmann é atacante do Atlético de Madrid - Divulgação/Atlético de Madrid

Publicado 08/12/2023 17:39

Estados Unidos - A chegada de Lionel Messi no Inter Miami gerou um grande impacto esportivo e financeiro para a liga de futebol norte-americana. Com o sucesso do argentino, a Major League Soccer quer seguir se expandindo e já mira na próxima estrela que pode desembarcar nos Estados Unidos. Trata-se do francês Antoine Griezmann, atualmente no Atlético de Madrid.

No mês de setembro, Griezmann descartou uma ida para o futebol da Arábia Saudita e afirmou que tem como principal objetivo atuar nos Estados Unidos

"Eu poderia ir? Tenho uma família e três filhos. Não é uma decisão fácil de se tomar. Mas como todos sabem, a MLS segue sendo meu principal objetivo", disse o atacante.

Comissário geral da MLS, Don Garber comentou, em entrevista à agência de notícias "Reuters", que a liga já planeja em um novo jogador para ser o "próximo Messi", mas não citou nomes.

"A MLS agora precisa pensar e descobrir maneiras de atrair alguém como um próximo Leo Messi para nossos clubes", disse.



Garber também afirmou que a chegada do astro argentino foi decisiva para a liga quebrar recordes de público em seus jogos e aumentar os lucros em acordos financeiros fora dos Estados Unidos.



"Seu impacto foi inimaginável. Os olhos do mundo estão agora na Major League Soccer porque o melhor jogador deste esporte está aqui e atuando com sucesso", completou o dirigente.

Aos 32 anos, Griezmann tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2026. O francês é o artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol, com nove gols marcados. Na temporada, o atacante anotou 13 gols e deu uma assistência em 19 partidas.