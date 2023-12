Abel Ferreira, do Palmeiras, com a taça de campeão do Brasileirão 2023 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 08/12/2023 16:29

São Paulo - É oficial: o técnico Abel Ferreira continuará no Palmeiras para 2024. Por meio de uma nota publicada nas redes sociais nesta sexta-feira, 8, o Alviverde informou que o português reforçou à Leila Pereira, presidente do clube, que tem contrato até dezembro do ano que vem. Assim, eles deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada.

"Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol", diz a nota do Palmeiras.

Vale lembrar que Al-Sadd, do Catar, teve interesse no treinador e sinalizou com uma alta proposta. No entanto, o português decidiu permanecer no Palmeiras.

Abel Ferreira chegou ao Alviverde em 2020 e, desde então, tem acumulado títulos no futebol brasileiro. Dentre os principais sob seu comando estão: duas Libertadores; dois Brasileiros; e uma Copa do Brasil.