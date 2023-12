Kine Chan e Kerolay Chaves vão se enfrentar - Divulgação CO - Assessoria

Kine Chan e Kerolay Chaves vão se enfrentar

Publicado 08/12/2023 17:30

Rio - Kine Chan e Kerolay Chaves anunciaram um desafio que está dando o que falar. As duas mineiras, que conquistaram a atenção nas redes sociais com seus conteúdos no OnlyFans e no Privacy, decidiram resolver suas diferenças de uma forma inédita: um confronto de box. Esta será a primeira luta entre criadoras de conteúdo adulto no Brasil.

Kerolay Chaves, de 22 anos, natural de Belo Horizonte, MG, foi a responsável por lançar o desafio. Kine Chan, de 21 anos, que atualmente reside em Balneário Camboriú, SC, não hesitou em aceitar a proposta. O anúncio foi feito através de uma publicação no Instagram, gerando uma onda de curiosidade e especulação entre seus seguidores.

Em suas declarações, Kine Chan afirmou: "Eu sou sempre aberta a novas experiências e desafios. Aceitei o desafio da Kerolay porque acredito que isso pode ser uma forma diferente de resolver nossas diferenças. Estou pronta para entrar no ringue e mostrar do que sou capaz."

Kerolay Chaves complementou a declaração de Kine, dizendo: "Acredito que, no mundo do entretenimento adulto, é importante ser corajosa e destemida. Essa luta vai ser uma oportunidade para mostrarmos quem é a Rainha do Onlyfans".

Os fãs também ficaram animados com a luta, um deles comentou, "Eu não perco essa luta por nada" já outro disse, "Essa vi ser a luta do ano!" e um terceiro comentou, "Eu já fiz a minha aposta em quem será a Rainha do Onlyfans...".

Embora a data, o local e a hora da luta ainda não tenham sido definidos, os rumores indicam que o evento histórico ocorrerá em São Paulo, em janeiro de 2024. Os fãs e curiosos aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre essa inusitada competição, que promete marcar a história das influenciadoras de conteúdo adulto no Brasil.