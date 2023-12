Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid - Oscar del Pozo/ AFP

Publicado 08/12/2023 16:04

Espanha - A Arábia Saudita foi um dos temas da coletiva desta sexta-feira, 8, do técnico Carlo Ancelotti. Durante a entrevista, o treinador do Real Madrid foi questionado se foi procurado para trabalhar no país, que tem feito altos investimentos no futebol. Ele, então, negou e ressaltou que o mais importante é sentir-se bem, e não o dinheiro.

"Ninguém me ligou da Arábia. Vivo o presente e é muito bonito. Tenho outro objetivo. Nunca pensei em dinheiro, porque cresci numa família onde o dinheiro não é o importante. Agora tenho dinheiro e continua a não ser importante. O fundamental é sentir-me bem no ambiente em que vivo. Se for para a Arábia também ficarei bem, mas agora sinto-me bem aqui e espero poder continuar assim", afirmou o técnico.

O tema foi levantado logo após Ancelotti ser questionado se iria para a Arábia Saudita por um contrato similar ao do golfista Jon Rahm. O atleta fechou um contrato bilionário para jogar na LIV Golf, tour profissional do esporte no país saudita.

"Eu iria a pé. Não preciso reservar voo, vou andando", disse Ancelotti, provocando risadas entre os jornalistas.

"Isso é uma piada. Cada um escolhe. O mundo está a mudar e mudará. Nada nem ninguém me surpreende. Não sou especialista em golfe, mas acho que o Rahm é muito bom e o melhor de todos", completou na sequência.