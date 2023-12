Réver defendeu o Flamengo entre 2016 e 2018 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/12/2023 15:42

Recém-aposentado da carreira de jogador, o, agora, ex-zagueiro Réver, que teve passagem por Flamengo, Atlético-MG, Grêmio e outros clubes do Brasil, se despediu dos gramados em texto publicado nas redes sociais. O ex-jogador, que pendurou as chuteiras aos 38 anos, agradeceu aos clubes e torcedores que o deram espaço para jogar.

"Paulista, Wolfsburg, Grêmio, Atlético, Internacional, Flamengo e Atlético. Como sou abençoado de defender essas equipes. Meu agradecimento a todos que trabalharam comigo nestes clubes, sem exceção. Além, claro, da seleção brasileira, que é o ápice da carreira de um jogador. Aos torcedores dos clubes que passei, sem palavras para retribuir o carinho! Gratidão!", escreveu.

Réver fez sua última partida como jogador no último sábado (2), na vitória do Atlético-MG sobre o São Paulo, pela penúltima rodada do Brasileirão. O ex-zagueiro, entretanto, afirmou que sua aposentadoria como jogador não será uma despedida do futebol. Réver está concluindo o curso da CBF para ser treinador e seguirá no Galo como coordenador técnico e de transição.

"Este é o fim de uma etapa. A vida é feita de ciclos. Enquanto um se fecha, outro irá abrir. Seguirei no futebol, que é o que amo fazer", garantiu o ex-jogador.

Revelado pelo Paulista, onde ganhou a Copa do Brasil de 2005, Réver atuou no Flamengo entre 2016 e 2018. Pelo Rubro-Negro, disputou 133 partidas, fez 11 gols e venceu um Campeonato Carioca, em 2017.

Entretanto, foi pelo Atlético-MG onde Réver se sagrou como ídolo. O ex-zagueiro é o jogador que mais venceu títulos pelo Galo, 12 no total: cinco Campeonatos Mineiros, duas Copas do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil.