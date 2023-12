Nasser Al-Khelaifi vê vantagens na chegada de sócio minoritário ao PSG - Stephane de Sakutin / AFP

Publicado 08/12/2023 15:05

O PSG passou a ter mais um sócio, após o Qatar Sports Investments, fundo de investimentos do governo do Catar, vencer 12,5% das ações. O grupo de investidores Arctos Partners, dos Estados Unidos, pagou por 530 milhões de euros ( cerca de R$ 2,8 bilhões) para se tornar sócio minoritário do clube francês.



Na prática, o fundo de investimentos do Catar segue com todo o poder de decisão em relação ao planejamento do futebol do PSG. A chegada de novos investidores ao clube é uma forma de encontrar novas formas de arrecadas e a busca por mudanças na estratégia.



Afinal, a Arctos Partners tem investimentos e parcerias com equipes de outros esportes, como no beisebol, na NBA, Fórmula 1, assim como do Liverpool.



"A Arctos é um parceiro excepcional para nos ajudar a atingir os nossos objetivos, fornecendo conhecimentos estratégicos e inovação ao nosso negócio", explicou o presidente do fundo de investimentos do Catar, e também do PSG, Nasser Al-Khelaifi.