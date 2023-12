Pep Guardiola - AFP

Pep GuardiolaAFP

Publicado 08/12/2023 12:31

Rio - O meia Kevin De Bruyne, de 32 anos, foi inscrito pelo Manchester United no Mundial de Clubes, porém, a tendência é que o belga não tenha condições de jogo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Pep Guardiola admitiu que o apoiador dificilmente terá condições de jogo na Arábia Saudita.

"Ele começou a correr em campo, mas não treinou uma vez com a gente. O Mundial talvez seja um pouco cedo para ele, não sei. Kevin vai voltar quando puder, não o apressamos. Quando ele voltar, vamos recebê-lo de braços abertos", disse.

De Bruyne, de 32 anos, lesionou a coxa na final da Liga dos Campeões em maio. Recuperado, o apoiador iniciou a atual temporada europeia pelo Manchester City, mas teve uma recaída. Ele atuou por poucos minutos na Supercopa da Inglaterra e na primeira rodada do Campeonato Inglês, em agosto, mas logo sentiu o problema. De Bruyne acabou se submetendo a uma operação.

O Manchester City estreia no Mundial de Clubes na semifinal, contra o vencedor do duelo entre León, do México, e Urawa Red Diamonds, do Japão. A partida será no próximo dia 19.