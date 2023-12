Borrachinha disse que, com vitória sobre Chimaev, irá disputar cinturão - (Foto: Reprodução UFC)

Borrachinha disse que, com vitória sobre Chimaev, irá disputar cinturão(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 08/12/2023 09:15

Em outubro deste ano, pelo UFC 294, Paulo Borrachinha estava escalado para enfrentar Khamzat Chimaev. No entanto, o mineiro sofreu uma infecção no cotovelo e precisou passar por três cirurgias já em Abu Dhabi (EAU). Desta forma, foi obrigado a abandonar o confronto e deu lugar ao ex-campeão Kamaru Usman no card.



Já recuperado, Borrachinha quer retornar ao octógono o quanto antes. O mineiro não competiu neste ano de 2023 e usou as redes sociais para expor uma possível negociação com o UFC. O peso-médio declarou que vem pedindo ao evento para remarcar a luta contra Chimaev no evento de estreia na Arábia Saudita, dia 2 de março de 2024.



"Tenho dito insistentemente ao UFC para remarcar essa luta (contra Chimaev) para o UFC Arábia Saudita, não consigo ver uma melhor luta principal de cinco rounds no momento, porque faz sentido no Oriente Médio. Eu adoraria dar uma surra nele lá. Mas parece que o 'gourmet chenchen' não quer", escreveu Borrachinha no "X" (antigo Twitter).



O lutador também se mostrou - mais uma vez - disposto a um embate contra o ex-campeão Robert Whittaker: "O outro cara na lista é o Rob, se ele estiver interessado nisso, proponho que eles (UFC e Whittaker) combinem isso, mais cedo ou mais tarde, porque quero estar ativo em 2024".