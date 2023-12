Capoeira vem ganhando cada vez mais destaques com o Volta do Mundo - Bambas - (Foto: VMB)

Capoeira vem ganhando cada vez mais destaques com o Volta do Mundo - Bambas(Foto: VMB)

Publicado 06/12/2023 16:00 | Atualizado 06/12/2023 16:50

No próximo dia 27 de janeiro, a Arena 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, será sede do VMB4, evento de Capoeira de maior prestígio e relevância hoje no cenário mundial. A edição promete novamente grandes emoções, com a luta principal sendo entre o detentor do cinturão, Erick Maia, e o desafiante Barrãozinho. O VMB4 oferecerá uma premiação em dinheiro de 50 mil reais, além de apresentações de atletas PCDs, desafio internacional e segmento kids. E claro, mais uma disputa feminina de cinturão, desta vez entre Girassol e a campeão Bailarina.



Outra expectativa é pela aguardada presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que, conforme afirmou o secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder, está sendo cuidadosamente planejada. "No Bondinho, foi muito bacana, e foi um evento até que o prefeito ficou de prestigiar, mas acabou não conseguindo. Estamos organizando para que no próximo ele possa estar presente”, disse Schleder, referindo-se ao VMB 50k, realizado em julho, no Pão Açúcar.

Leia Mais Estrela mundial, brasileira Gisele Bündchen é graduada faixa-roxa de Jiu-Jitsu

CBJJD transforma Saquarema em 'capital do Jiu-Jitsu' com grande evento

Miau e Para-Raio prometem guerra e show no BRAVE CF 78 - Victorious 5

A relevância do VMB para a cidade não se resume à presença esperada do prefeito. Guilherme anunciou a inclusão do evento no calendário oficial do Rio de Janeiro, marcando em todos os anos o último sábado de janeiro como o dia de abertura dos eventos esportivos na cidade. A decisão foi formalizada no Diário Oficial do município e resultou de uma reunião que contou com a participação do secretário, do vereador Marcelo Arar, lideranças da Capoeira e a direção do Volta do Mundo - Bambas (VMB).



Guilherme reforçou o compromisso da Secretaria de esportes em ampliar o leque de eventos na cidade, destacando a importância do VMB. "A Capoeira é um evento forte, e ter conseguido participar, ter ajudado vocês foi, para nós, gratificante. A Prefeitura está junta com o VMB, buscando fortalecer esses laços e apoiar eventos que realmente impactam a comunidade e promovem a cultura esportiva”. A relevância do VMB para a cidade não se resume à presença esperada do prefeito. Guilherme anunciou a inclusão do evento no calendário oficial do Rio de Janeiro, marcando em todos os anos o último sábado de janeiro como o dia de abertura dos eventos esportivos na cidade. A decisão foi formalizada no Diário Oficial do município e resultou de uma reunião que contou com a participação do secretário, do vereador Marcelo Arar, lideranças da Capoeira e a direção do Volta do Mundo - Bambas (VMB).Guilherme reforçou o compromisso da Secretaria de esportes em ampliar o leque de eventos na cidade, destacando a importância do VMB. "A Capoeira é um evento forte, e ter conseguido participar, ter ajudado vocês foi, para nós, gratificante. A Prefeitura está junta com o VMB, buscando fortalecer esses laços e apoiar eventos que realmente impactam a comunidade e promovem a cultura esportiva”.

Encontro reuniu diversas figuras importantes em prol da Capoeira (Foto: Divulgação)

Sobre ter o VMB abrindo o calendário oficial esportivo do Rio de Janeiro, o vereador Marcelo Arar, que também é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e Artes Marciais na Câmara do Rio, comentou: "É muito importante, pois a Capoeira leva a cultura da nossa cidade e do nosso país para o mundo. Hoje é o dia de celebrar mais um passo, mais uma vitória do secretário Guilherme Schleder, que já sinalizou que vamos ter o apoio da Prefeitura na próxima edição do VMB".



Saverio Scarpati, diretor-executivo do VMB, expressou sua gratidão pelo apoio do poder público, especialmente a gestão do secretário. "Este é um momento crucial para a Capoeira no Rio de Janeiro, e a presença do secretário fortalece nossas ambições. Estamos felizes por ter a Prefeitura ao nosso lado, contribuindo para o crescimento do VMB e da Capoeira como um todo”, encerrou Saverio. Sobre ter o VMB abrindo o calendário oficial esportivo do Rio de Janeiro, o vereador Marcelo Arar, que também é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Lutas e Artes Marciais na Câmara do Rio, comentou: "É muito importante, pois a Capoeira leva a cultura da nossa cidade e do nosso país para o mundo. Hoje é o dia de celebrar mais um passo, mais uma vitória do secretário Guilherme Schleder, que já sinalizou que vamos ter o apoio da Prefeitura na próxima edição do VMB".Saverio Scarpati, diretor-executivo do VMB, expressou sua gratidão pelo apoio do poder público, especialmente a gestão do secretário. "Este é um momento crucial para a Capoeira no Rio de Janeiro, e a presença do secretário fortalece nossas ambições. Estamos felizes por ter a Prefeitura ao nosso lado, contribuindo para o crescimento do VMB e da Capoeira como um todo”, encerrou Saverio.