Atletas da CMSystem vão em busca de vitórias no BRAVE CF 78 - Victorious 5 - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/12/2023 10:45 | Atualizado 06/12/2023 10:58

Luan Miau e Edilceu Para-Raio representam a bandeira da CMSystem no BRAVE CF 78 - Victorious Fighting Entertainment 5, que acontece no próximo sábado (7/12), no Centro de Formação Olímpica de Fortaleza.



Ex-campeão peso leve do BRAVE, Luan Miau retorna à organização para fazer a luta principal da edição diante do germano-brasileiro Joilton Lutterbach, o Peregrino, no peso combinado até 74,8kg.



"Eu sempre faço grandes lutas e desta vez não será diferente. Estou mais maduro e com ainda mais vontade que na minha outra passagem pelo BRAVE. Quero muito esta vitória. Será uma guerra", promete Miau.



"Estou indo para nocautear e tenho confiança de que vou conseguir. De qualquer forma, estou preparado para lutar os cinco rounds. Meu foco agora é esta luta. Depois dela eu penso no próximo passo", completou, se referindo ao cinturão.



Por falar em disputa de título, o peso-mosca Edilceu Para-Raio estava escalado para lutar pelo cinturão da categoria contra o russo Velimurad Alkhasov, mas tanto o estrangeiro quanto seu substituto, o brasileiro Flávio Queiroz, saíram por lesão.



Restou a Para-Raio aceitar o combate contra o estreante na organização, mas não menos perigoso, Marciano Ferreira, que, por conta de nunca ter lutado no BRAVE, não consta no ranking, motivo pelo qual o duelo não valerá o cinturão.



"O russo correu e o outro adversário infelizmente teve problemas de saúde e botaram este terceiro adversário! Mas vamos com tudo, pois o plano é o mesmo: dar mais um passo dentro do evento e ir buscar a cinta", projeta Para-Raio.



"Será um grande show como sempre. Vou buscar fazer uma luta bastante técnica, mas aliada a muita agressividade. O objetivo é nocautear ou finalizar. Será uma grande guerra, podem esperar um verdadeiro show", emendou.