Crianças deram show de Jiu-Jitsu no Mundial Kids da CBJJE - (Foto: Alexsandro Pires Fotografia)

Publicado 05/12/2023 15:00 | Atualizado 06/12/2023 13:39

Após o sucesso do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2023, com disputas no juvenil, adulto e master, no último fim de semana (2 e 3 de dezembro) foi a vez do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, receber o Mundial Kids da CBJJE, reunindo centenas de crianças em ação.



Entre as equipes, a grande campeã foi a Lotus Club, com um total de 11 medalhas de ouro, 15 de prata e 33 de bronze. Na segunda posição veio a Delariva, com a PSLPB Cícero Costha em terceiro. Gracie Barra e a seleção de Mato Grosso completaram o Top 5, respectivamente.