Bombom (à esquerda) foi o campeão do absoluto faixas-marrom/preta no adulto (Foto: Daniel Braga / @XFotoFotografia)

Publicado 05/12/2023 10:00 | Atualizado 05/12/2023 14:02

Realizada no último domingo (3), em Juiz de Fora-MG, a quarta e última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2023 - Gi & No-Gi -, organizado pela LMJJ, contou com o título da Brabo Jiu-Jitsu entre as equipes. Além disso, o evento teve recorde de inscritos e quatro superlutas de alto nível.



Liderada pelo faixa-preta Ramon Medeiros, a Brabo Jiu-Jitsu desbancou outras grandes equipes e foi seguida por Battousai EJJ, em segundo, e EJJ Douglas Fernandes, em terceiro. Brow Team e Carlson Gracie - Juiz de Fora completaram o Top 5, respectivamente.



Nas disputas dos absolutos, sobrou emoção no campeonato da LMJJ em busca da premiação em dinheiro, especialmente no adulto com quimono.



No masculino faixas-marrom/preta, o grande campeão foi Pedro Alex, o "Bombom", da GFTeam. Junto a ele, Samuel Ramalho (GFTeam) venceu na faixa-roxa, Carlus Antônio (Guigo JJ) na faixa-azul e Lincoln Motta (Guigo JJ) na faixa-branca.



Entre as mulheres, as campeãs do absoluto foram a faixa-roxa Carol Kerr (Nova União/Lifestyle) e a faixa-branca Thais Dias (Saúde e Força).