Deiveson Figueiredo vai enfrentar Rob Font neste sábado, dia 2/11 - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 02/12/2023 10:00

Ex-campeão peso-mosca do Ultimate, Deiveson Figueiredo vai fazer a sua estreia na categoria de cima, a dos galos, no card principal do UFC Austin, que acontece neste sábado (2), em Austin, no Texas (EUA). O brasileiro, que fez sua última luta em janeiro, no UFC 283, no Rio de Janeiro, quando foi derrotado por nocaute técnico (interrupção médica) por Brandon Moreno em disputa de cinturão nos moscas, quer escrever uma história vitoriosa e marcante também na divisão até 61kg.



Pela frente, Deiveson Figueiredo terá o experiente lutador Rob Font, que aos 36 anos, está atualmente na oitava colocação do ranking peso-galo. O americano vem de derrota em sua última luta, realizada em agosto, para Cory Sandhagen, na decisão unânime. Em conversa com jornalistas na semana do evento, o paraense falou da sua expectativa para o combate, fez elogios ao oponente e deu a entender que sua estratégia será "golpear o corpo" de Font, com o intuito de minar as forças do rival.