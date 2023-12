Gisele Bündchen recebeu a faixa-roxa de Jiu-Jitsu no fim de semana - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/12/2023 19:00 | Atualizado 05/12/2023 20:11

Uma das maiores modelos da história, Gisele Bündchen é uma apaixonada pelo Jiu-Jitsu. A brasileira foi graduada no último fim de semana à faixa-roxa na arte suave, onde treina na Valente Brothers, nos Estados Unidos. A escola é uma das mais tradicionais dentro da modalidade.



No Instagram, a supermodelo escreveu: "Agora sou faixa-roxa de Jiu-Jitsu. Obrigado, Valente Brothers", publicou Gisele nos stories, que completou: "Parabéns, Valente Brothers, pelos 30 anos. A disciplina e os valores de vocês são inspirados".



Agora faixa-roxa, Gisele Bündchen não estava sozinha na graduação do time. A brasileira também viu os filhos, Benjamin e Vivian, ambos do casamento com Tom Brady, ex-jogador de Futebol Americano, serem graduados: "Obrigado por nos ensinarem essa incrível arte, que nos ajuda dentro e fora do tatame", publicou a modelo.