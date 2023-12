GFTeam foi a grande campeã por equipes no Saquarema International Cup - (Foto: Divulgação)

Publicado 06/12/2023 10:00 | Atualizado 06/12/2023 10:40

Capital brasileira do Surfe, Saquarema, no Rio de Janeiro, se transformou também em capital do Jiu-Jitsu no último fim de semana, dias 2 e 3 de dezembro, quando recebeu o Saquarema International Cup, válido pela segunda etapa do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu 2023/24.



Organizado pela CBJJD com a chancela da ISBJJA, além de patrocínio da Prefeitura de Saquarema – através da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo -, o evento esteve recheado de atrativos e, entre as equipes, consagrou a GFTeam como campeã geral (juvenil, adulto e master), seguida por Gracie Humaitá em segundo e Vento Sul Jiu-Jitsu em terceiro. Jiu-Jitsu For Life Brasil e Game Fight completaram o Top 5.



Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), o título ficou com a Pride Esportes, com GFTeam, Top Brother, Instituto Vencedores em Cristo e Game Fight vindo na sequência, respectivamente.



Secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael Badá elogiou o sucesso do evento, que une esporte e turismo em prol da cidade e dos atletas: "Avaliação muito positiva, com uma repercussão grande na cidade. O Jiu-Jitsu é uma das principais modalidades de Saquarema em número de praticantes, temos atletas com representatividade nacional e internacional, então com certeza deixa um legado para que outros nomes se inspirem e destaquem no Jiu-Jitsu", disse Badá, que ainda projetou um circuito local para 2024.



Além das disputas tradicionais, o Saquarema International Cup contou com o Festival Kids, reunindo quase 170 crianças, superlutas nos desafios Master Black Belt e Novos Talentos, além do Super GP Black Belt, que deu ao campeão Daniel Azevedo, faixa-preta da equipe Ares BJJ Gavazza, uma passagem para disputar o Europeu 2024 da ISBJJA, em Coimbra, Portugal.