Presidente do Palmeiras, Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira - Cesar Grego / Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira e o técnico Abel FerreiraCesar Grego / Palmeiras

Publicado 08/12/2023 11:15

Rio - Campeão brasileiro pelo Palmeiras, o treinador Abel Ferreira, de 44 anos, está mais próximo de continuar no clube paulista. De acordo com informações do portal "GE", o português tem dado indícios de que deverá seguir no Alviverde.

O martelo ainda não foi batido, contudo, pois ele terá que se reunir com a diretoria para fazer uma análise da próxima temporada e tratar de seu futuro. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano que vem.

O português tem se mostrado desgastado após três anos e meio de trabalho no Verdão. Ele recebeu uma oferta do Al-Sadd, do Catar, o que o fez considerar a saída. Porém, a reta final surpreendente pelo Palmeiras, encerrada com o título poderá fazê-lo continuar.

No Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira tem acumulado títulos no futebol brasileiro. No total, o Verdão conquistou entre os principais títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.