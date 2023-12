Thomas Bach é o presidente do COI - Divulgação/COI

Thomas Bach é o presidente do COIDivulgação/COI

Publicado 08/12/2023 13:41

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta sexta-feira (8) que os atletas russos e bielorussos que se classificaram para as Olimpíadas de 2024, que acontecerão em Paris, poderão disputar suas modalidades com as bandeiras neutas. Os comitês dos dois países estão suspensos devido às invasões na Ucrânia.

A decisão foi tomada em acordo com as federações internacionais, comitês olímpicos nacionais e representantes de atletas. Segundo a COI, não era justo punir os atletas pelas decisões tomadas pelos seus governos. Além de não poder usar nenhuma bandeira, hino, cores ou qualquer identificação de Rússia e Belarus, nenhum governo ou funcionário estatal dos dois países será convidado ou credenciado para as Olimpíadas.

Além disso, a COI também anunciou que esses atletas também terão que passar por regras específicas para poder participar das Olimpíadas de 2024. Confira abaixo quais são:

1) Não serão consideradas equipes de atletas com passaporte russo ou belorrusso.



2) Os atletas que apoiam ativamente a guerra não serão elegíveis para participar ou competir. O pessoal de apoio que apoia ativamente a guerra não será incluído.



3) Os atletas contratados pelas forças armadas russas ou belorrussas ou pelas agências de segurança nacional não serão elegíveis para inscrição ou competição. As pessoas de apoio contratadas pelas agências militares ou de segurança nacional russas ou belorrussas também não serão inscritas.



4) Qualquer Atleta Individual Neutro, como todos os outros atletas participantes, terá que cumprir todos os requisitos antidoping que lhe são aplicáveis antes e durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.