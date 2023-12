The Best será realizado no dia 15 de janeiro, em Londres - Valeriano di Domenico / POOL / AFP

The Best será realizado no dia 15 de janeiro, em LondresValeriano di Domenico / POOL / AFP

Publicado 08/12/2023 12:58

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (8) que a cerimônia do prêmio The Best, entregue aos melhores jogadores do ano e por posição, acontecerá em 15 de janeiro de 2024, em Londres. O único brasileiro na disputa é Ederson , que concorre a melhor goleiro.

Os concorrentes a receber a principal premiação, que é o melhor jogador de 2023, foram anunciados em setembro. E os favoritos são: Haaland e De Bruyne, do Manchester City que conquistou a Liga dos Campeões e Mbappé, do PSG. Messi, que jogou até junho pelo clube francês, e está no Inter Miami também está na disputa.



Já Vini Jr, do Real Madrid, ficou fora da lista dos 13 melhores jogadores que concorrem ao prêmio The Best. E Ederson, do City, concorre com Bounou, Courtois, Onana e Ter Stegen.



O Brasil ainda terá dois representantes Prêmio Puskás, entregue ao gol mais bonito do ano: Guilherme Madruga, pelo Botafogo-SP, e Bia Zaneratto, pela seleção brasileira feminina.



No futebol feminino, as principais concorrentes são Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso e Salma Paralluelo. Elas foram campeãs da Copa do Mundo com a Espanha.





Relembre os candidatos do prêmio The Best



Julián Álvarez (Argentina/Manchester City)

Marcelo Brozovi (Croácia/FC Inter de Milão/Al Nassr)



Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City)



lkay Gündoan (Alemanha/Manchester City/Barcelona)



Erling Haaland (Noruega/Manchester City)



Rodrigo (Espanha/Manchester City/Barcelona)



Rodri Hernández Cascante (Espanha/Manchester City)



Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia/Napoli)



Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)



Lionel Messi (Argentina/Paris Saint-Germain/Inter Miami)



Victor Osimhen (Nigéria/Napoli)



Declan Rice (Inglaterra/West Ham United/Arsenal)



Bernardo Silva (Portugal/Manchester City)