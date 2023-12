Maracanãzinho receberá os jogos da Liga das Nações de Vôlei em 2024 - Mauricio Val/FVImagem/CBV

Maracanãzinho receberá os jogos da Liga das Nações de Vôlei em 2024Mauricio Val/FVImagem/CBV

Publicado 08/12/2023 15:25

Rio - O Rio de Janeiro receberá a Liga das Nações de Vôlei em 2024. A cidade terá a disputa das competições masculina e feminina que vão acontecer no mês de maio. O Maracanãzinho será sede da primeira semana de ambos os torneios.

No feminino, as seleções do Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, República Dominicana, Sérvia e Tailândia jogarão entre os dias 14 e 19 de maio de 2024. Vale destacar que as brasileiras também vão competir em Macau e Hong Kong, na China.

Alemanha, Bulgária, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão e Polônia também disputam a VNL feminina que ainda não tem uma sede definida para a disputa da fase final que será realizada de 20 a 23 de junho.

A disputa do masculino está marcada entre os dias 21 e 26 de maio. Brasil, Alemanha, Argentina, Cuba, Itália, Irã, Japão e Sérvia jogam entre si. Além do Rio, os brasileiros também jogarão no Japão e nas Filipinas.



Assim como no feminino, a fase final da VNL ainda não tem uma sede oficial. O torneio ainda conta com Bulgária, Canadá, Eslovênia, Estados Unidos, França, Holanda, Polônia e Turquia.