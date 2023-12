Gabriel Jesus é atacante do Arsenal - Divulgação/Arsenal

Publicado 08/12/2023 16:00

Rio - Em boa fase no Arsenal e bastante contestado na seleção brasileira, o atacante Gabriel Jesus, de 26 anos, desabafou após a repercussão negativa de uma declaração sua após a derrota do Brasil para a Argentina nas Eliminatórias. Na ocasião, o jogador afirmou que "fazer gols não é seu forte". Jesus explicou o contexto das suas falas.

"Foi um momento ali, depois de um jogo estressante, em que ocorreram muitas situações e perdemos para um rival. E às vezes a gente está cansado de falar sobre isso, sabe? É óbvio que vão martelar, pegar no pé. Eu sempre fui sincero. E ali, depois do jogo, eu tive a vontade de falar. Só que me coloquei numa posição que acho que falei errado para aquelas pessoas que não se esforçam um pouquinho para entender", afirmou em entrevista à "ESPN".

No Arsenal, Gabriel Jesus continua vivendo um bom momento, junto de Gabriel Martinelli, seu companheiro de seleção brasileiro. No total, o atacante entrou em campo em 15 jogos, fez seis gols e deu três assistências.



"Repetindo novamente, agora acho que de uma forma mais clara: acho que o gol ou brigar por uma artilharia talvez não seja o meu ponto forte, porém eu posso melhorar sim, quero melhorar e vou melhorar. Eu tenho outras qualidades também, porém faço gols, u já fiz gols que ajudaram a equipe, enfim, já fiz hat-tricks", finalizou.