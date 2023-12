Brasil segue vivo no Mundial Feminino de Handebol após vitória sobre a Argentina - Anze Malovrh / CBHb

Brasil segue vivo no Mundial Feminino de Handebol após vitória sobre a ArgentinaAnze Malovrh / CBHb

Publicado 08/12/2023 16:27

Dinamarca - Em fase complicada no Mundial Feminino de Handebol, o Brasil venceu a Argentina por 33 a 19 e, após a Espanha perder para a República Tcheca por 30 a 22, continuou sonhando com uma vaga nas quartas de final da competição. As partidas do Grupo 4 aconteceram em Fredrikshavn, na Dinamarca, nesta sexta-feira (8).

Em quadra, o compromisso do Brasil se desenhou de forma parecida com a grande final dos Jogos Pan-Americanos, bloqueando arremessos das argentinas e beirando o 60% de aproveitamento na fase de ataque. Os destaques do jogo foram a goleira Gabriela Moreschi, eleita a MVP, e Bruna de Paula, com cinco gols marcados.

Para conseguir avançar, a seleção brasileira precisa vencer a República Tcheca na última rodada e torcer para a Espanha perder para a Holanda. Com isso, o Brasil empataria em pontuação com as equipes espanhola e tcheca, mas levaria vantagem no saldo de gols.

Caso essa combinação se concretize, a equipe comandada por Cristiano Rocha ficará com a segunda vaga no mata-mata, atrás apenas das holandesas, favoritas do grupo.

O Brasil encara a República Tcheca no domingo (10), às 10h15 (de Brasília). Holanda e Espanha se enfrentam duas horas mais tarde. As duas partidas acontecem novamente na Arena Nord, em Fredrikshavn.