Scaloni é o técnico da seleção argentinaFoto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicado 08/12/2023 17:43

Estados Unidos - O técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, ainda não bateu o martelo em relação ao seu futuro. Durante o evento do sorteio da Copa América 2024, na noite da última quinta-feira, em Miami, ele conversou com a imprensa e não garantiu continuidade na Albiceleste.

"Estou pensando no momento que estamos passando. É importante parar a bola, conversar. Não há nada de estranho. Os jogadores estão muito bem, a equipe é muito boa, precisam de um treinador que esteja bem, com toda a energia. Já disse e repito, eles precisam de um treinador ao seu nível. É um momento de pensar", disse Scaloni, à TyC Sports.

"Uma coisa importante que eu queria dizer é que quero parar a bola, me colocar para pensar neste tempo. Preciso pensar muito o que vou fazer, não é um adeus nem outra coisa, mas preciso pensar porque o sarrafo está muito alto. Está muito complicado seguir e está complicado seguir ganhando. Eu direi isso ao presidente (da AFA) e aos jogadores. Essa seleção precisa de um treinador que tenha todas as energias possíveis", declarou Scaloni, na ocasião.

Lionel Scaloni é o técnico da Argentina desde setembro de 2018. Ao todo, foram 67 jogos, com 46 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. Com ele, os argentinos conquistaram o título da Copa América de 2021, da Finalíssima e da Copa do Mundo de 2022. Além disso, a seleção argentina é a líder do ranking da Fifa atualmente.