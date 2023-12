Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 11/12/2023 14:15

Rio - Ídolo do Fluminense, Germán Cano, de 35 anos, iniciou sua trajetória no futebol brasileiro atuando por um rival. O argentino afirmou que sempre teve o sonho de atuar no país e admitiu ter um carinho em relação ao Cruz-Maltino, que defendeu em 2020 e 2021.

"Sempre tive o sonho de jogar no Brasil. Mas parecia uma coisa difícil de realizar, até que aconteceu. Me apaixonei pelo Rio de Janeiro, e tenho muito carinho também pelo Vasco, embora hoje seja rival, por ter me aberto as portas por aqui. Tudo o que vivo aqui é fantástico, um sonho. Eu tenho desfrutar ao máximo", afirmou em entrevista ao portal "Trivela".

Com contrato com o Fluminense até o fim de 2025, Cano já recebeu sondagens de equipes do exterior. O atacante deixou claro seu desejo de encerrar a carreira no Tricolor. "Será muito difícil. São R$ 100 milhões, não é? (risos). Quero passar a vida aqui", disse.

Outro assunto abordado por Cano foi o seu tamanho na história do Fluminense. Principal nome do título inédito da Libertadores, conquistado pelo clube carioca no mês passado, o argentino passou a ser comparado com Fred, um dos maiores ídolos do Tricolor.

"Não consigo acreditar que me comparam com o Fred. É algo muito lindo para mim. Ele foi um excelente jogador e um companheiro incrível, tem uma história muito bonita no clube. Idolatria é algo pessoal, claro. Mas me parece louco demais. É um privilégio, claro. Mas não consigo me comparar", finalizou.