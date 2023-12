Manoel, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/12/2023 17:00

Rio - O zagueiro Manoel, de 33 anos, está perto de voltar a fazer parte do elenco do Fluminense. O jogador poderá treinar no CT do clube carioca já nesta semana, quando se inicia a segunda quinzena de dezembro. No entanto, o elenco tricolor estará na Arábia Saudita, se preparando para o Mundial de Clubes.

O jogador foi suspenso preventivamente por doping em junho deste ano, após a goleada do Fluminense sobre o River Plate por 5 a 1, pela fase de grupos da Libertadores da América. Manoel nem havia entrado em campo na partida, mas foi sorteado pela entidade para realizar o exame. Desde a suspensão, o zagueiro busca manter a forma física com um personal trainer em atividades na praia e em casa.

A ostarina é uma substância que tem ação anabolizante. Aumenta a massa muscular, a força, a performance e influencia diretamente nos receptores ligados aos hormônios androgênicos, em especial a testosterona.

Após a comprovação do doping acidental, o zagueiro foi punido em oito meses a partir do dia 19 de junho de 2023, data que iniciou a suspensão provisória.

Manoel tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. O zagueiro atua no clube carioca desde 2021. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em 15 jogos pelo Tricolor.