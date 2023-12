Festa da torcida do Fluminense no aeroporto - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Festa da torcida do Fluminense no aeroportoFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 11/12/2023 20:26

Rio - Na noite desta terça-feira, 12, o Fluminense embarcará rumo à cidade de Jidá, na Arábia Saudita, onde acontecerá o Mundial de Clubes 2023. Conforme divulgou o clube, diferentemente do que aconteceu nos jogos da Libertadores, o embarque da delegação do Tricolor será feita pelo Terminal de Cargas (TECA) do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

Ainda de acordo com o Flu, por orientações da autoridades responsáveis, os torcedores que desejarem comparecer no embarque deverão se concentrar na estação BRT Fundão - Terminal Aroldo Melodia, mais próxima ao Terminal de Carga. Abaixo, veja todas as informações divulgadas pelo Tricolor:

- A chegada do ônibus que levará os jogadores para o aeroporto está prevista para a partir das 18h.



- É recomendado que os torcedores utilizem transporte público (BRT ou ônibus) para chegar ao local.



- Jornalistas interessados em fazer a cobertura do embarque deverão chegar antes das 17h. Haverá um cercado para a imprensa montado pela RIOgaleão.



SERVIÇO AEROFLU



Embarque: Terminal de Carga Aérea (TECA) do Galeão

Local da concentração de torcedores: Estação BRT do Fundão – Terminal Aroldo Melodia