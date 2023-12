Fernando Diniz deve repetir escalação inicial da final da Libertadores da América - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/12/2023 11:40

Arábia Saudita - O Fluminense divulgou, na manhã desta segunda-feira (18), a lista de jogadores relacionados para a estreia no Mundial de Clubes. O Tricolor terá o Al-Ahly, do Egito, como adversário na semifinal do torneio. O duelo acontece às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah.

O técnico Fernando Diniz poderá contar com todos os jogadores do Fluminense para o duelo. Samuel Xavier, que era dúvida por causa de uma torção no joelho direito que sofreu na partida contra o São Paulo, em 22 de novembro, pela 32ª rodada do Brasileiro, foi relacionado e deve ser titular.

Confira os relacionados do Fluminense para o duelo:

Goleiros - Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes;

Defensores - David Braz, Felipe Melo, Marlon, Nino, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Guga, Samuel Xavier e Marcelo;

Meio-campistas - Alexsander, André, Daniel, Ganso, Jhon Arias, Lima e Martinelli;

Atacantes - Germán Cano, John Kennedy, Keno e Yony González.