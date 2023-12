Bernardo Silva tem quatro gols e três assistências em 20 jogos pelo Manchester City nesta temporada - Adrian Dennis / AFP

Bernardo Silva tem quatro gols e três assistências em 20 jogos pelo Manchester City nesta temporadaAdrian Dennis / AFP

Publicado 18/12/2023 13:43

Um dos destaques da equipe do Manchester City, o ponta Bernardo Silva revelou que deseja enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda (18), um dia antes da estreia do clube inglês pelas semifinais da competição, contra o Urawa Red Diamonds, do Japão, o português revelou que assistiu a final da Libertadores e enalteceu o futebol brasileiro.

"Eu vi a final da Libertadores. Há uma conexão especial entre Brasil e Portugal no futebol. Decididamente eu gostaria de disputar a final do Mundial contra o Fluminense porque o futebol brasileiro é especial", admitiu Bernardo Silva.

O português, entretanto, pregou concentração do Manchester City para o jogo contra o Urawa Red Diamonds, do Japão. O jogador também revelou que o elenco dos "Citizens" estão empolgados para a disputa do Mundial.

"Não há tempo para cansaço. Estamos motivados para disputar o Mundial. Quase nenhum de nós ganhou esse título, assim como o clube também nunca venceu, e queremos essa conquista. Primeiro, temos que enfrentar o Urawa Red Diamonds", concluiu.

Para que a final dos sonhos de Bernardo Silva aconteça, o Fluminense precisa vencer o Al-Ahly, do Egito, nesta segunda-feira (18), às 15h, e o Manchester City triunfar sobre o Urawa Red Diamonds, na terça (19), no mesmo horário.