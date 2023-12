Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/12/2023 19:40

Rio - Artilheiro do Fluminense, Germán Cano, de 35 anos, passou em branco na estreia do Mundial de Clubes, mas foi peça importante na vitória sobre o Al Ahly que levou o Tricolor para a decisão. Ao fim da partida, o centroavante exaltou a participação dos torcedores em Jidá, no Rio e em todo o Brasil.

"Quero parabenizar toda nossa torcida, que faz parte de tudo isso. Hoje se escutou muito dentro do campo, eles eram um jogador a mais. Nossa torcida é f...! Tem que parabenizar. Vi nas redes sociais que fizeram muitas escalas para chegar até aqui e para nós é muito importante. E parabenizar nossa torcida lá no Rio de Janeiro também que fizeram parte disso", disse em entrevista à TNT Sports.

Germán Cano teve duas boas chances, mas acabou perdendo. Na primeira finalizou forte, pela direita, assustando o goleiro El Shenawy. Na segunda, com boas condições, e sozinho, o argentino parou no arqueiro do Al Ahly, após belo passe de John Kennedy.

O adversário do Fluminense sairá do confronto entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, do Japão. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), em Jidá, na Arábia Saudita. A final e a disputa do terceiro lugar acontecerão nesta sexta-feira.