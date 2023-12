André - Marcelo Goncalves/ Fluminense

Publicado 18/12/2023 18:12

Arábia - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o volante André, de 22 anos, confessou que não vem vivendo o seu melhor fisicamente. Em entrevista após a vitória sobre o Al Ahly que classificou o Tricolor para a final do Mundial de Clubes, o jovem agradeceu o departamento médico e a fisioterapia do clube carioca por conseguir entrar em campo.

"Quero aproveitar para agradecer todo o departamento médico e fisioterapia do Fluminense. Desde o jogo do Brasil eu venho sofrendo com algumas dores. Nessa viagem foi um tratamento intensivo todo dia para eu poder treinar bem e estar 100% para atuar hoje. Queria agradecer a fisioterapia, em especial ao Filé e Caio, que viajaram. Além da minha família e Deus", disse o volante, que foi eleito o melhor em campo, em entrevista à "Cazé TV".

Foi com muita luta, mas o Fluminense irá disputar a final do Mundial de Clubes de 2024. Em duelo contra o Al Ahly, do Egito, o Tricolor levou a melhor com gols no segundo tempo. Jhon Arias cobrando pênalti e John Kennedy balançaram as redes para o clube carioca que venceu o adversário por 2 a 0.

O adversário do Fluminense sairá do confronto entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, do Japão. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), em Jidá, na Arábia Saudita. A final e a disputa do terceiro lugar acontecerão nesta sexta-feira.