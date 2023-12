Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/12/2023 13:55

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela semifinal da Mundial de Clubes. Fernando Diniz irá colocar para jogo a mesma equipe que entrou em campo na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã.

O #TIMEDEGUERREIROS ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O AL AHLY-EGI, PELA SEMIFINAL DA COPA DO MUNDO DE CLUBES FIFA! VAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/3yJxxmJVyC — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 18, 2023

Com o retorno de Samuel Xavier, que teve uma lesão no joelho, o Fluminense está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Nino e Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

O Fluminense busca a classificação para a final do Mundial de Clubes. O vencedor do duelo desta terça-feira irá encarar quem levar a melhor do duelo entre Manchester City e Urawa Red Diamonds, que se encarar nesta terça-feira.