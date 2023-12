Torcida do Fluminense reunida em Laranjeiras para acompanhar a estreia do time no Mundial de Clubes 2023 - Foto: Leonardo Bessa/Agência O Dia

Torcida do Fluminense reunida em Laranjeiras para acompanhar a estreia do time no Mundial de Clubes 2023Foto: Leonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 18/12/2023 15:19

Rio - Para acompanhar mais um compromisso importante em 2023, a diretoria do Fluminense abriu os portões para receber seus torcedores na "Casa Laranjeiras", um espaço dedicado ao tricolor no formato de "Fan Zone". Em três telões, o clube transmite a partida contra o Al Ahly, do Egito, nesta segunda-feira (18), pela semifinal do Mundial de Clubes.



O espaço montado fica no gramado do estádio das Laranjeiras. A estrutura de pisos encaixados como uma plataforma fez do local um grande evento para os torcedores, que começaram a tomar conta a partir das 13h nos acessos da Rua Pinheiro Machado, ao lado do Palácio Guanabara. Ao início da partida, a fila para acesso ao evento dava a volta em todo o clube. O público só foi lotar o espaço por volta das 15h10, já no início do primeiro tempo.

Fila da torcida do Fluminense na sede do clube, em Laranjeiras Foto: Leonardo Bessa/Agência O Dia



Para trazer um clima leve e divertido na sede social do clube, a Casa Laranjeiras também conta com totó humano, futebolha, chute a gol, gênio tricolor e camelo mecânico (fazendo referências à Arábia Saudita).



Antes da bola rolar, torcedores fizeram grande festa cantando músicas do clube não só no espaço, como também nos arredores. Diversos grupos caminharam pelas ruas do bairro - como Coelho Neto e Paissandu - até a Casa Laranjeiras festejando a fase do Tricolor. Para trazer um clima leve e divertido na sede social do clube, a Casa Laranjeiras também conta com totó humano, futebolha, chute a gol, gênio tricolor e camelo mecânico (fazendo referências à Arábia Saudita).Antes da bola rolar, torcedores fizeram grande festa cantando músicas do clube não só no espaço, como também nos arredores. Diversos grupos caminharam pelas ruas do bairro - como Coelho Neto e Paissandu - até a Casa Laranjeiras festejando a fase do Tricolor.