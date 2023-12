Marcelo sofreu pênalti de Percy Tau no segundo tempo da vitória do Fluminense sobre o al Ahly - Giuseppe Cacace/ AFP

Publicado 18/12/2023 17:16

Marcelo pode não ter sido brilhante, mas foi decisivo na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Al Ahly , do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (18), na Arábia Saudita. Para sofrer o pênalti que Aria cobrou e abriu o placar, o lateral descolou um drible entre as pernas de Percy Tau, mas explicou que não havia pensado nessa possibilidade.

"Eu tento sempre fazer alguma coisa diferente, na minha carreira inteira. Naquela momento, o jogo estava muito fechado e nem pensei que iria dar caneta. Eu queria driblar o adversário para criar uma chance de gol. Consegui entrar na frente dele e sofri o pênalti. Não foi pensado, saiu na hora", explicou Marcelo na saída do campo, à TV Globo.



O lateral também exaltou a mescla entre experientes - como Ganso e Marcelo, responsáveis pela jogada do pênalti ­-, e os jovens - como Martinelli e John Kennedy no segundo gol.

"A gente trabalha todos os dias essa diferença de idade. Os quarentões... a gente sempre tenta ajudar os jovens com nossa experiencia. E eles ajudam com a juventude, a forma de falar e pensar. Essa mistura ajuda muito o Fluminense", completou.



Com a vitória na semifinal, o Fluminense agora aguarda o adversário da final, que será na sexta-feira (22), às 15h (de Brasília). Manchester City e Urawa Red, do Japão, definemk a outra vaga na terça (19), no mesmo horário.