Fernando Diniz e Renato Gaúcho se abraçam em último confronto entre Fluminense e Grêmio Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/12/2023 17:38

Rio - Um dos principais treinadores do futebol brasileiro, Renato Gaúcho foi entrevistado pela própria filha, Carol Portaluppi, no podcast "Joga com a Dez". Durante o bate-papo, o técnico comentou o estilo de jogo mais arrojado desenvolvido por Fernando Diniz, comandante do Fluminense e da seleção brasileira.

"É o que eu falo, cada treinador tem sua cabeça, tem seus pensamentos, suas ideias. Ele tem o estilo dele que é dele, não adianta, que ninguém vai tirar dele e isso é uma qualidade dele. Ele tem um estilo que é bonito, mas é arriscado", disse Renato.

O técnico do Grêmio afirmou ser "contra" o estilo de Diniz e diz que prefere não correr riscos a jogar bonito.

"Eu já não tenho. E eu sou totalmente contra ao estilo de jogo dele porque é uma roleta russa. Saiu jogando bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Então esse risco eu não corro e jamais vou correr", completou.