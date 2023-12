Rodrigo Caio - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 19/12/2023 16:37

Rio - Após não renovar com o Flamengo, Rodrigo Caio ainda não sabe onde jogará em 2024. Na noite da última segunda-feira (18), ao promover um jogo beneficente em Junqueirópolis, no interior de São Paulo, o zagueiro pregou cautela ao falar sobre seu futuro.



“Encerrei um ciclo importantíssimo na minha carreira, em que fui muito feliz. Acho que, para mim, isso é o mais importante. Agora, em 2024, é a gente aguardar, esperar o que será melhor para minha carreira, com muita paciência, muita calma para tomarmos a melhor decisão. Tenho a certeza de que esse novo objetivo, esse novo ciclo que vai se iniciar em 2024 será tão especial quanto foi nesses cinco anos que tive com o Flamengo”, afirmou o defensor à TV Globo.

Desde que deixei o Flamengo, Rodrigo Caio vem recebendo sondagens de algumas equipes. O ídolo rubro-negro chegou a negociar com o Cruzeiro, mas recusou um contrato de produtividade. O Grêmio também demonstrou interesse.

Por conta das lesões, Rodrigo Caio atuou pouco nas últimas temporadas. Nos últimos dois anos, o camisa 3 entrou em campo em apenas 25 oportunidades.



Ídolo do Flamengo, Rodrigo não renovará seu contrato com o clube, que se encerra no dia 31 de dezembro, e foi homenageado no último jogo do Rubro-Negro em casa na temporada, ao lado de Filipe Luís, que decidiu se aposentar. Ao todo, o zagueiro conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra em cinco temporadas.