Tite é o técnico do FlamengoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 19/12/2023 14:10

Rio - De férias do Flamengo após o fim da temporada, Tite aproveitou para realizar uma cirurgia para colocação de uma prótese no joelho direito. O procedimento aconteceu há uma semana, em Belo Horizonte, e foi feito por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG.

“Foi tudo ótimo. Tite está fazendo fisioterapia e se recuperando muito bem. A cirurgia foi para a colocação de uma prótese customizada no joelho, que é de uma nova geração, produzida por uma impressora 3D que faz uma prótese feita sob medida para o paciente, permitindo os melhores resultados”, disse Lasmar ao “ge”.

Tite já se planejava para realizar a cirurgia há alguns meses, mas adiou os planos após assinar com o Flamengo em outubro. O período sem jogos é importante para que o treinador possa se recuperar do procedimento.

O joelho direito de Tite sempre foi motivo de preocupação. O treinador já passou por algumas cirurgias e, inclusive, precisou encerrar sua carreira como jogador aos 28 anos por conta de dores no local.