Gustavo Scarpa Divulgação / Olympiacos

Publicado 19/12/2023 10:00 | Atualizado 19/12/2023 10:03

Rio - Perto de oficializar as contratações do zagueiro Léo Ortiz e do meia Nicolás de La Cruz, o Flamengo pode avançar por mais um reforço: Gustavo Scarpa. O apoiador mudou de ideia, passou a avaliar um retorno ao futebol brasileiro, e com isso, o Rubro-Negro está forte na luta por sua contratação. As informações são do portal "GE".

Os valores pedidos pelo Nottigham Forrest, da Inglaterra, são um pouco mais altos que os divulgados anteriormente, algo em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), porém, sujeitos a uma negociação. Atlético-MG e Internacional também desejam a contratação de Scarpa.

Eleito o melhor jogador do Brasileiro em 2022, o apoiador deixou o Palmeiras rumo ao clube inglês em busca de realizar seu sonho de atuar no futebol europeu. Porém, Scarpa não conseguiu espaço no Nottigham Forrest. Seis meses depois, foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia, e continuou sem jogar.

O apoiador foi consultado em outros momentos por clubes brasileiros sobre um eventual retorno, mas acabou rejeitando porque desejava se firmar no futebol europeu. No momento, a situação parece ter mudado, e Scarpa pode voltar ao Brasil.