Erick Pulgar - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 19/12/2023 18:13

Rio - O Flamengo deve se movimentar em breve pela renovação de contrato de Erick Pulgar. De acordo com o portal “Coluna do Fla”, o Rubro-Negro pretende iniciar as negociações com o chileno ainda no primeiro semestre do ano que vem.



Pulgar tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. No entanto, está valorizado após boa temporada com a camisa rubro-negra e, por isso, o clube quer se proteger de possíveis investidas do exterior pelo chileno.



O Flamengo irá propor um aumento salarial para Pulgar. Apesar de ter sido um dos principais nomes do time na temporada, o camisa 5 é o volante com menor salário do elenco.

Pulgar chegou ao Flamengo em 2022, contratado junto à Fiorentina, mas atuou pouco na última temporada. Em 2023, após a chegada de Jorge Sampaoli, passou a ganhar mais oportunidades e conquistou seu espaço no time.