Maracanãzinho - Mauricio Val/CBV

Publicado 19/12/2023 15:14

Rio - O time de vôlei do Flamengo vai voltar a jogar no Maracanãzinho.. A informação foi divulgada pelo clube nesta terça-feira (19). A reestreia da equipe no ginásio será no dia 6 de janeiro, contra o Praia Clube, pela Superliga Feminina. Segundo o Rubro-Negro, o duelo contra o Brasília Vôlei, no dia 12, também será no local.

O técnico Bernardinho celebrou a oportunidade voltar a jogar no Maracanãzinho, um dos principais palcos do voleibol nacional.

"É sempre um prazer voltar ao Maracanãzinho depois de tanto tempo. É um dos maiores palcos do voleibol mundial, onde nosso time já viveu momentos incríveis, e esperamos contar com o apoio maciço da nossa torcida nesses desafios que virão pela frente", disse o treinador.

Informações sobre as vendas de ingressos estarão disponíveis em breve e serão anunciadas nas redes sociais do time de vôlei.

Até aqui, o Sesc-Flamengo ocupa a terceira posição na Superliga, com 18 pontos. A equipe está abaixo do Minas e do Praia Clube, que possuem uma partida a mais. O próximo compromisso do time carioca na competição será contra o Osasco nessa sexta-feira (22), às 21h (de Brasília), fora de casa.