Gustavo ScarpaDivulgação/Olympiakos

Publicado 18/12/2023 17:11

Rio - Embora tenha recebido a autorização para negociar com Gustavo Scarpa, o Flamengo não deverá avançar na tentativa de contratar o apoiador. O brasileiro, de 29 anos, continua tendo o desejo de conseguir ter uma sequência de jogos no futebol europeu e não deverá voltar ao Brasil no começo de 2024.

Scarpa pertence ao Nottigham Forrest e está emprestado ao Olympiacos. Tanto no futebol inglês, quanto no grego, o meia não vem tendo espaço. Além do Flamengo, o Atlético-MG e o Internacional também tem interesse na contratação do brasileiro.

Formado na base do Fluminense, Scarpa viveu seu melhor momento no Palmeiras que defendeu entre 2018 e 2022. No fim do ano passado, o meia deixou o clube paulista rumo ao futebol inglês.