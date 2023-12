Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest-ING - Divulgação

Publicado 17/12/2023 14:54

Rio - O Flamengo recebeu sinal verde para avançar pela contratação do meia Gustavo Scarpa. De acordo com o site "Torcedores.com", há otimismo nos bastidores do Rubro-Negro após as primeiras conversas pelo meia.

Scarpa tem contrato com o Nottingham Forest-ING até o fim de 2026. No entanto, o clube inglês já se mostrou disposto a ser flexível nas negociações e já admite aceitar um valor menor do que a multa rescisória de 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

Um dos principais motivos do Flamengo insistir na contratação de Gustavo Scarpa é a preocupação com a Copa América em 2024. Como o Brasileirão não irá parar durante a competição, o clube corre risco de perder Arrascaeta, Pulgar, Gerson e o recém-contratado De La Cruz , que podem ser convocados por suas seleções.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa viveu seu melhor momento no Palmeiras, onde conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, sendo o craque do campeonato em 2022, e uma Copa do Brasil. O apoiador deixou o Verdão no fim do ano passado rumo ao Nottigham Forrest.