Contratação do jogador uruguaio De La Cruz é um desejo antigo do Rubro-Negro, que não desisteDivulgação/River Plate

Publicado 16/12/2023 13:41

Rio - O longo namoro entre Flamengo e De La Cruz está cada vez mais próximo de um final feliz. De acordo com o site "ge", o clube terá reuniões com o meia de 26 anos neste fim de semana, no Uruguai, e o otimismo é grande por um acordo.

Marcos Braz, responsável por negociar com os representantes de De La Cruz, está no Uruguai desde a última quinta-feira (14). Já Bruno Spindel, que também participará do encontro com o atleta, desembarcou no país na noite da última sexta (15). Além deles, o jogador também já está em sua terra natal, onde passa férias.

A decisão de ir ao Uruguai aconteceu após muitas conversas ao telefone com os empresários Paco Casal e Sebastian Taborda. Pessoalmente, Braz conseguiu contornar os entraves contratuais com o jogador, como cláusulas e multas. Agora, a reunião definirá os últimos detalhes com De La Cruz. O Fla quer ter uma resposta, seja positiva ou negativa.

Caso se acerte com De La Cruz, o Flamengo comunicará ao River Plate que pagará sua multa rescisória, no valor de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões). Os argentinos não aceitaram nem sentar para conversar sobre o valor.