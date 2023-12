Rodrigo Caio teve poucas oportunidades pelo Flamengo em 2023 - Flamengo

Publicado 16/12/2023 19:01

Rio - Após deixar o Flamengo, Rodrigo Caio ainda não decidiu quais serão os próximos passos de sua carreira, mas já sabe que serão longe do Cruzeiro. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o clube mineiro chegou a fazer uma oferta pela contratação do zagueiro, mas o negócio não deu certo.

Segundo o veículo, o Cruzeiro propôs um contrato de produtividade a Rodrigo Caio. Porém, os representantes do ídolo rubro-negro decidiram recusar, já que acreditam que podem conseguir condições contratuais melhores para o jogador, e as conversas foram encerradas.

Por conta das lesões, Rodrigo Caio atuou pouco nas últimas temporadas. Nos últimos dois anos, o camisa 3 entrou em campo em apenas 25 oportunidades.



Ídolo do Flamengo, Rodrigo não renovará seu contrato com o clube, que se encerra no dia 31 de dezembro, e foi homenageado no último jogo do Rubro-Negro em casa na temporada, ao lado de Filipe Luís, que decidiu se aposentar. Ao todo, o zagueiro conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra em cinco temporadas.