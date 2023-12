Exploria Stadium - Divulgação

Publicado 16/12/2023 17:35

Rio - O amistoso entre Flamengo e Orlando City, no dia 27 de janeiro, terá casa cheia no Exploria Stadium. De acordo com o "ge", a torcida rubro-negra comprou mais de 13 mil ingressos em apenas quatro dias de venda. A carga total será de 25 mil bilhetes.

A expectativa do Flamengo é que todos os ingressos sejam vendidos, devido à rápida aceitação da torcida. Dos 13 mil ingressos já garantidos, mais da metade foram comprados nas primeiras 24 horas de venda.

O jogo contra o Orlando City marcará o fim da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. O Rubro-Negro negocia outro amistoso para acontecer nos dias 21 ou 22 de janeiro, ainda com adversário indefinido.