Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do FlamengoAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 18/12/2023 16:06

Após acertar a contratação de De la Cruz, o Flamengo segue no mercado de transferências em busca de novos nomes para 2024. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o Bragantino pela chegada do zagueiro Léo Ortiz.

O Flamengo já acertou a compra do percentual que pertence ao Bragantino. Agora, o Rubro-Negro negocia com os empresários de Léo Ortiz, que ainda possuem cerca de 25% dos direitos econômicos do zagueiro. A tendência é que as negociações avancem nos próximos dias.

Léo Ortiz é um sonho antigo do Flamengo, que deseja a contratação do zagueiro do Bragantino desde a metade do ano. O próprio atleta, inclusive, manifestou seu interesse ao "Massa Bruta" de se transferir para o clube carioca.

Léo Ortiz é o principal nome da zaga do Bragantino. O defensor, que atua no clube de Bragança Paulista desde 2019, tem 188 jogos com a camisa do "Massa Bruta" e marcou 12 gols.